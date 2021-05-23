5000-Лицевая

Также некоторые наши читатели считают, что на купюре должна быть отражена Водонапорная башня, которая также находится в Историческом сквере. Этот архитектурный памятник федерального значения был построен не ранее 1891 года для нужд Железнодорожных мастерских. С 1947 по 1960-е года башня фактически была двухквартирным жилым домом. С 1995 года - филиал Музея истории Екатеринбурга. После капитальной реконструкции 2017—2018 году на первом этаже открылись сувенирная лавка, гостевой центр и кофейня. С ноября 2018 года на втором этаже работает музейная экспозиция, посвященная истории Плотинки и Башни.