5000-Лицевая

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Фото: georating
Плотина Городского пруда на реке Исеть или Плотинка, как ее называют жители Екатеринбурга. Расположенная в Историческом сквере столицы Урала. Построена в 1723 году, впоследствии многократно перестраивалась. Традиционное место массовых народных гуляний и праздников.
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Фото: 2gis
Также некоторые наши читатели считают, что на купюре должна быть отражена Водонапорная башня, которая также находится в Историческом сквере. Этот архитектурный памятник федерального значения был построен не ранее 1891 года для нужд Железнодорожных мастерских. С 1947 по 1960-е года башня фактически была двухквартирным жилым домом. С 1995 года - филиал Музея истории Екатеринбурга. После капитальной реконструкции 2017—2018 году на первом этаже открылись сувенирная лавка, гостевой центр и кофейня. С ноября 2018 года на втором этаже работает музейная экспозиция, посвященная истории Плотинки и Башни.
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Дом Севастьянова - исторический и архитектурный памятник. Одна из самых известных достопримечательностей Екатеринбурга, архитектура которой особо выделяется среди особняков города. Здание бывшего Окружного суда, где в 1918 году находился первый в стране Уральский комиссариат труда. Построен в первой четверти XIX века на берегу Городского пруда, образованного плотиной на реке Исеть.
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Фото: TACC/Анатолий Струнин
Ново-Тихвинский женский монастырь с собором Александра Невского - один из крупнейших монастырей в России, история которого уходит в конце 18 века. Главный храм — собор Александра Невского, памятник архитектуры позднего классицизма. В 1922 году монастырь был закрыт советской властью, в 1994 году возрожден.
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Фото: forum
Храм Вознесения Господня - один из старейших храмов Екатеринбурга ыл заложен в мае 1770 года, а освящён 19 сентября того же года. На первых порах представлял собой весьма небольших размеров деревянное сооружение. К 1789 году здание храма пришло в негодность, и по просьбе прихожан было решено соорудить каменную двухэтажную церковь. Нижний храм был в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а верхний — в честь Вознесения Господня
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Фото: tonkosti.ru
«Городок чекистов» — комплекс зданий в стиле конструктивизма, историко-архитектурный памятник, построенный в 1929—1936 годах в квартале улиц Ленина — Луначарского — Первомайская — Кузнечная. Комплекс является памятником культуры федерального значения. Построен по заказу НКВД-ОГПУ для проживания командного состава, поэтому местные жители и называют его «городком чекистов».
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Екатеринбургский цирк имени дрессировщика Валентина Филатова - был открыт в 1980 году. По своей конструкции здание считается одним из лучших в Европе и приспособлено для сложнейших постановок
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Фото: tripplanet.ru
Здание Свердловского горсовета – памятник архитектуры регионального значения
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Фото: fotokto.ru
Музей Свердловской железной дороги - выставка под открытым небом на станции Екатеринбург-Сортировочный. Экспонатами являются локомотивы-памятники, старинные вагоны
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Белая башня – главная достопримечательность Уралмаша. Бывшая водонапорная башня УЗТМ, гидротехническое сооружение в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, памятник архитектуры конструктивизма, в настоящее время используется как культурная площадка
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Фото: Яндекс
Шарташские каменные палатки - гранитные скалы-останцы, расположенные вблизи озера Шарташ. Геологический и археологический памятник природы и популярное место отдыха жителей города
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Фото: tourister.ru
Объединённый музей писателей Урала - литературно-мемориальный музей, один из крупнейших литературных музеев России. В частности, наши читатели считают, что на купюре должен быть отражен дом-музей Решетникова
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