1000-Обратная сторона

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Казанский Кремль и Мечеть Кул-Шариф - древнейшая часть и цитадель Казани, комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города. Мечеть Кул Шариф — главная джума-мечеть Республики Татарстан и Казани (с 2005 года); расположена на территории Казанского кремля.
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска - действующий мужской монастырь Казанской епархии Татарстанской митрополии Русской православной церкви (Московский патриархат), колыбель православия Казанского края и Поволжья. Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь - православный женский монастырь Нижегородской епархии Русской православной церкви. Расположен в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается Поместными православными церквями как четвёртый (после Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры) «земной Удел Пресвятой Богородицы».
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Фото: double-travel.ru
Свято-Успенская Саровская пустынь - мужской монастырь, основанный в начале 18 века в городе Сарове на холме при слиянии рек Саровки и Сатиса. Известен как место, где подвизался преподобный Серафим Саровский, почитаемый православный подвижник и святой.
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Фото: РИА Новости
Кунгурская ледяная пещера - одна из самых популярных достопримечательностей Урала. Вместе с Ледяной горой образует историко-природный комплекс регионального значения (в СССР — заповедник союзного значения). Пещера находится в Пермском крае, на правом берегу реки Сылвы на окраине города Кунгур в селе Филипповка, в 100 км от Перми. Одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России, седьмая в мире гипсовая пещера по протяжённости.
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Памятник Салавату Юлаеву – создан в честь народного поэта Башкортостана и героя Пугачевского восстания Салавата Юлаева. Памятник, который стал визитной карточкой Уфы, возвышается на берегу реки Белая. Высота конной статуи 9,8 метра – самая большая в Европе
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Фото: greenexp.ru
Усадьба и парк в поселке Луна – ландшафтный парк в Шарлыкском районе Оренбургской области. Кусочек Древней Руси - творение рук жителя поселка Николая Фёдоровича Жабина. Это частная территория с рукотворным водоемом, где разводят рыбу, по воде плавают лебеди. На территории этого природного парка старые деревянные постройки – мельница, дома.
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Фото: tonkosti.ru
Утёс Степана Разина - живописный утес высотой 35-40 метров находится в 5 километрах южнее от села Белогорское в Саратовской области на берегу реки Волги. Рядом с обрывом найдены несколько старообрядческих пещер. Утес входит в состав археологического природного парка Щербаковский. В народе существует множество легенд и преданий о якобы зарытых здесь кладах, хотя сам факт пребывания Степана Разина.
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Фото: monasterium.ru
Колокольня Свято-Троицкого монастыря - является частью единого комплекса Свято-Троицкого православного мужского монастыря, который расположен в чувашском городе Алатырь. Выполнена как единый бетонный монолит, отделана розовым кирпичом и белым мрамором. Высота колокольни 81,6 метра, звонница находится на высоте 26 метр от уровня земли.
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Жигулевский пивоваренный завод - один из старейших пивоваренных заводов России, находится в городе Самара и является одним из его символов, на берегу реки Волги. Был построен в 1881 году, именно здесь изначально производилось знаменитое Жигулевское пиво.
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