1000-Обратная сторона

Утёс Степана Разина - живописный утес высотой 35-40 метров находится в 5 километрах южнее от села Белогорское в Саратовской области на берегу реки Волги. Рядом с обрывом найдены несколько старообрядческих пещер. Утес входит в состав археологического природного парка Щербаковский. В народе существует множество легенд и преданий о якобы зарытых здесь кладах, хотя сам факт пребывания Степана Разина.