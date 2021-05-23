Многоярусные люстры отреставрируют в Национальной библиотеке Коми

В Национальной библиотеке Коми в Сыктывкаре продолжается капитальный ремонт. Директор учреждения Алексей Просужих сообщил, что сейчас ведутся фасадные работы. Стены заново оштукатурят и покрасят. Желто-белый цвет будет сохранен.

В июне планируют завершить ремонт крыши. Нужно отремонтировать стропильную систему и уложить новое кровельное покрытие. Продолжается монтаж коммуникаций — электропроводки, системы отопления и пожаротушения. Рабочие занимаются черновой отделкой стен и полов, идет подготовка к покраске и укладке половых покрытий, передает ИА «Комиинформ». Знаменитые многоярусные люстры сейчас спущены вниз, им предстоит реставрация. Открыть библиотеку для посетителей хотят к юбилею Республики Коми.

В Коми на строительство спортивных объектов до 2023 года выделят более 450 млн рублей. На реализацию проектов из федерального бюджета республика получит в 2022 году 328,5 млн рублей, в 2023 году — 46,5 млн рублей. На 2021–2022 годы средства заложены на реконструкцию республиканского стадиона в Сыктывкаре и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Троицко-Печорске. В Ухте в 2022 году начнут возводить клуб единоборств.