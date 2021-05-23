Апексимова рассказала о болезни актрисы Шацкой
Незадолго до смерти актриса Нина Шацкая болела коронавирусной инфекцией. Об этом 23 мая рассказала коллега артистки Ирина Апексимова, которая не стала называть точную причину смерти заслуженной артистки России.
«Действительно скончалась. У нее был COVID», — цитирует слова Апексимовой канал РЕН ТВ.
Ранее в этот день сообщалось, что Шацкая умерла на 82-м году жизни. Место и время похорон Шацкой пока не известны.
Заслуженная артистка России Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. В 1963 году окончила Государственный институт театрального искусства. С 1964 по 1993 год Нина Сергеевна служила в Театре на Таганке. Артистка перешла в «Школу современной пьесы» в 2003 году. В 2008 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России. В фильмографии Нины Шацкой более 27 работ в 26 проектах. Среди которых — «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Визит к Минотавру».
Актриса дважды была замужем. Первым ее супругом был Валерий Золотухин. В 1969 году у пары родился сын Денис. Союз актеров продлился 14 лет — с 1963 по 1977 год. Вторым мужем актрисы был актер и поэт Леонид Филатов, который ушел из жизни в 2003 году.