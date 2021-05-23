День славянской письменности и культуры отметят в Мурманске

В понедельник, 24 мая, в Мурманске состоятся мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры. У памятника Кириллу и Мефодию праздник «Слово» начнется с колокольного перезвона и торжественного молебна, а затем пройдет награждение победителей конкурса «VideoСЛОВО», в рамках которого школьники создавали видеоролики о творчестве русских писателей.

Запланирован телемост «Мурманск–Балканы». Мурманские писатели, журналисты, культурные и общественные деятели присоединятся к коллегам из России, Сербии, Болгарии и Белоруссии, отмечает ИА «Би-порт».

В Мурманском колледже искусств проведут праздничный хоровой концерт. У здания детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой откроют бюст поэта, писателя и общественного деятеля Виктора Тимофеева.