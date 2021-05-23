Учебный год в школах сектора Газа досрочно завершился из-за последствий авиаударов

В школах сектора Газа досрочно завершили учебный год из-за последствий израильских авиаударов. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщили в пресс-службе министерства просвещения и высшего образования анклава.

«Министерство просвещения и высшего образования в секторе Газа решило завершить 2020/21 учебный год и компенсировать учащимся упущенные навыки и знания в начале следующего учебного года», — говорится в заявлении.

Соответствующее решение было принято после того, как в результате израильских авиаударов были повреждены десятки школ сектора Газа, пояснили в министерстве. Также отмечается, что разрушению подверглись улицы и дороги.

Кроме того, повреждения зданий и квартир заставило тысячи жителей переместиться в другие районы, а многие ученики потеряли под завалами свои учебники, подчеркнули в министерстве.

Ранее в пятницу израильские военные и полиция вторглись на территорию мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме после пятничного намаза. По данным корреспондента «Известий», в результате беспорядков ранения получили как минимум 25 человек, среди пострадавших есть женщины.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками вступил в ночь на пятницу. Израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня. ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что вызвало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.