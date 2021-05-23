США не увидели готовности Ирана к соблюдению условий ядерной сделки

Соединенные Штаты не увидели готовности Тегерана вернуться к соблюдению условий совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

«Опосредованные переговоры в Вене прояснили, что каждая из сторон должна сделать для того, чтобы вернуться к выполнению соглашения. Мы знаем, какие санкции надо снять, поскольку они несовместимы со сделкой. Но еще важнее, что Иран знает, что нужно сделать ему», — заявил Блинкен.

По его словам, представители США не увидели готовности Ирана к возвращению соблюдения положений соглашения.

«Чего мы еще не видели, так это готов ли и хочет ли Иран сделать то, что должен. У нас пока еще нет ответа на этот вопрос», — заключил госсекретарь США.

В Вене с начала апреля проходят заседания совместной комиссии Ирана и стран «пятерки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью возобновления реализации СВПД.

28 апреля стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отказа от некоторых из наиболее жестких санкций в отношении Ирана, чтобы страна вернулась в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Газета The Wall Street Journal 21 апреля со ссылкой на источники писала, что Белый дом после венских переговоров по ядерной сделке выразил готовность ослабить санкционное давление в иранскую сторону по части основных экономических элементов, таких как нефтяная и промышленная отрасли.

В этот же день высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что США в ходе венских переговоров передали Ирану список санкционных мер, которые Штаты готовы снять в целях возврата Тегерана к выполнению соглашений по СВПД.

Несмотря на прогресс венских переговоров, руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что участникам предстоит долгий путь по реализации поставленных задач.

СВПД был заключен в 2015 году в рамках решения вопросов относительно снятия санкций с Ирана в обмен на ограничения ядерной программы страны. В мае 2018 года американское правительство приняло решение выйти из сделки и ужесточить санкционное давление в сторону Тегерана, а в 2019 году Иран заявил о постепенном сокращении своих обязательств, предусмотренных соглашением.