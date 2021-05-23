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Пожар в административном здании потушили в Саратове

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В Волжском районе Саратова тушили пожар в трехэтажном доме. По данным ГУ МЧС по области, около полудня поступил сигнал о загорании пристройки в трехэтажном административном здании № 37 по улице Московской (близ пересечения с ул. Октябрьской).

Площадь возгорания составила 18 кв. м. Никто не пострадал. На тушение выезжали четыре пожарных расчета. Как уточнили в ГУ МЧС, помещения в указанном здании сдаются в аренду, передает ИА «Взгляд-инфо».

В Калининграде 18 мая в результате пожара в многоквартирном доме на улице Генерала Толстикова погиб 11-летний мальчик. По предварительной информации, он скончался от отравления угарным газом. Рассматривается версия о возникновении огня в результате замыкания адаптера зарядного устройства.

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