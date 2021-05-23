В Совфеде указали на необходимость сотрудничества РФ и Украины в Крыму

У России и Украины есть обширный спектр направлений приграничного сотрудничества в Крыму, в частности в сферах торговли и туризма. Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил сенатор от региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Объем направлений сотрудничества очень большой, он очень широк, самые различные темы. Приграничное сотрудничество — это торговля та же самая. В свое время ведь Украина сама приняла решение устроить Крыму продовольственную блокаду. На самом деле, они себе блокаду устроили, потому что отказались от хорошего, привычного для них рынка сбыта», — отметил он в беседе с ТАСС.

По мнению Цекова, России и Украине следует усовершенствовать условия для пересечения границы в обоих направлениях.

«Создать оптимальные условия для поездок граждан Украины в Крым. Собственно говоря, такие же условия надо создавать и для приезда граждан Российской Федерации — крымчан — на Украину. Конечно, надо совершенно исключить то, что они делали: задерживали крымчан, забирали паспорта российские» — уточнил он.

Кроме того, сенатор указал на целесообразность сотрудничества стран в сферах промышленности и сельского хозяйства.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин готов обсуждать вопросы Крыма только в разрезе приграничного сотрудничества двух стран. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер не намерен обсуждать с Зеленским тему принадлежности полуострова.

20 апреля президент Украины предложил встретиться с российским президентом «в любой точке» Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин спустя два дня заявил, что первостепенными задачами руководства Украины должны стать встречи с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе, а не переговоры с третьими странами, не участвующими в конфликте. По словам российского лидера, он готов принять Зеленского в Москве в любое удобное для него время, если украинский лидер намерен обсудить отношения России и Украины.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ.