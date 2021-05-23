Выживший участник ультрамарафона в Китае рассказал о трагедии

Участник китайского ультрамарафона, во время которого погиб 21 человек, 23 мая рассказал, что в ходе проведения соревнований ухудшилась погода — начался сильный ветер и снизилась температура.

В результате из 170 участников удалось эвакуировать 151. На место были отправлены более 700 спасателей, которые искали пропавших. Выживший мужчина рассказал, что ждал помощи в хижине с десятком других спортсменов.

«В какой-то момент я перестал чувствовать пальцы. То же самое случилось и с языком — он был буквально заморожен. Я решил отказаться от дальнейшей борьбы», — передает слова выжившего атлета Tencent Sports.

Ранее в этот день стало известно, что число погибших в китайском 100-километровом марафоне увеличилось до 21. Восемь человек получили ранения.

Среди погибших — китайский спортсмен Лян Цзин. Он был неоднократным победителем ультрамарафонов и других забегов в Китае, а также поставил два национальных рекорда на преодоление дистанции в 149,51 км (2014 год) и 151,2 км (2018 год).