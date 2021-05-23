1000-лицевая

Главный ярмарочный дом - то немногое, что сохранилось от некогда огромной и шумной Нижегородской ярмарки. 4 ноября 2017 года, после реставрации, Главный дом Нижегородской ярмарки предстал в обновленном виде. В его стенах открылся мультимедийный парк «Россия — моя история».