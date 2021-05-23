1000-лицевая

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Нижегородский Кремль - крепость в историческом центре Нижнего Новгорода и его древнейшая часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города. История каменного сооружения относится к 14 веку. Современная версия крепости окружена 12-метровыми стенами, укрепленными 13 мощными башнями.
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Фото: blagomm.ru
Нижегородский Кремль - крепость в историческом центре Нижнего Новгорода и его древнейшая часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города. История каменного сооружения относится к 14 веку. Современная версия крепости окружена 12-метровыми стенами, укрепленными 13 мощными башнями.
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Фото: ngounb.ru
Главный ярмарочный дом - то немногое, что сохранилось от некогда огромной и шумной Нижегородской ярмарки. 4 ноября 2017 года, после реставрации, Главный дом Нижегородской ярмарки предстал в обновленном виде. В его стенах открылся мультимедийный парк «Россия — моя история».
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Памятник Валерию Чкалову – монумент в честь легенды советской авиации был установлен на высоком Волжском Откосе в 1940-м году, спустя два года после гибели прославленного летчика и уроженца Нижегородской губернии.
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Чкаловская лестница - от памятника Валерия Чкалову к Волге и катеру «Герой» ведут 560 ступеней Чкаловской лестницы, заложенной в 1943 году после победы в Сталинградской битве. Лестница спускается вниз двумя кольцами и связывает Нижневолжскую набережную с верхней частью города.
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Фото: kolllak
Чкаловская лестница - от памятника Валерия Чкалову к Волге и катеру «Герой» ведут 560 ступеней Чкаловской лестницы, заложенной в 1943 году после победы в Сталинградской битве. Лестница спускается вниз двумя кольцами и связывает Нижневолжскую набережную с верхней частью города.
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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
Театр драмы имени Горького - современное здание театра было построено в 1896 году специально к открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки. Перед театром установлен памятник уроженцу Нижнего великому актеру Евгению Евстигнееву.
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Фото: xcourse
Театр драмы имени Горького - современное здание театра было построено в 1896 году специально к открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки. Перед театром установлен памятник уроженцу Нижнего великому актеру Евгению Евстигнееву.
На весь экран
Фото: blagomm.ru
Театр драмы имени Горького - современное здание театра было построено в 1896 году специально к открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки. Перед театром установлен памятник уроженцу Нижнего великому актеру Евгению Евстигнееву.
На весь экран
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Театр драмы имени Горького - современное здание театра было построено в 1896 году специально к открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки. Перед театром установлен памятник уроженцу Нижнего великому актеру Евгению Евстигнееву.
На весь экран
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Театр драмы имени Горького - современное здание театра было построено в 1896 году специально к открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки. Перед театром установлен памятник уроженцу Нижнего великому актеру Евгению Евстигнееву.
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Фото: daily-nn.ru
Театр драмы имени Горького - современное здание театра было построено в 1896 году специально к открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки. Перед театром установлен памятник уроженцу Нижнего великому актеру Евгению Евстигнееву.
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