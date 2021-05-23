Судно «Фортуна» вернулось к работе по укладке «СП-2». Трубоукладчик задействован в территориальных водах ФРГ, сообщает телеканал «Известия». Работу судно прекратило из-за санкций против владельца. В ходе переговоров решение удалось оспорить и отменить. При этом ранее Вашингтон утвердил санкции против ряда компаний и 13 судов, которые участвуют в строительстве. Однако в список не включили оператора «Северного потока – 2». Проект по строительству газопровода реализован на 95%.

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