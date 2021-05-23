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В Кремле назвали условия обсуждения Путина с Зеленским темы Крыма

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Президент России Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопросы Крыма, только если речь пойдет о приграничном сотрудничестве. Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он подчеркнул, что Путин не намерен обсуждать с Зеленским тему принадлежности полуострова.

«Тупиковые ситуации. Наши украинские визави говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества... Знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами. Если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Пресс-секретарь также указал, что в соответствии с Конституцией призывы к отчуждению территории России — это уголовное преступление.

«Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место», — заключил представитель Кремля.

20 апреля президент Украины предложил встретиться с российским президентом «в любой точке» Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин спустя два дня заявил, что первостепенными задачами руководства Украины должны стать встречи с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе, а не переговоры с третьими странами, не участвующими в конфликте. По словам российского лидера, он готов принять Зеленского в Москве в любое удобное для него время, если украинский лидер намерен обсудить отношения России и Украины.

20 мая глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что согласование возможной встречи Зеленского с Путиным идет очень тяжело, Киев считает, что в рамках переговоров сторон должны обсуждаться вопросы Донбасса и Крыма.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ.

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