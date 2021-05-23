Глава МИД Мальты допустил регистрацию «Спутника V» в ЕС до конца июня

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» до конца июня. Об этом воскресенье, 23 мая, сообщил ТАСС министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло.

«Насколько я знаю, это произойдет в этом или следующем месяце. Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлены. Насколько мне известно, процесс идет», — заявил Бартоло.

Министр выразил уверенность, что после сертификации «Спутника V» в ЕС у российских туристов «вообще не будет проблем» с посещением Мальты.

«Ряд европейских стран все-таки, думаю, начнут производить «Спутник V» в своих странах. Это в наших интересах. И я говорю не только о мальтийцах. Это в общих интересах. И я сам знаю многих мальтийцев, которые привились «Спутником V» и прекрасно себя чувствуют», — заключил Бартоло.

21 мая вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что успех российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в мире обусловлен ее высокой эффективностью, которую подтвердили международные эксперты. Она добавила, что препарат отличается безопасностью, легкостью транспортировки и хранения.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе прошлого года и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса.