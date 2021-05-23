Российское судно возобновило работы по «Северному потоку – 2» в водах ФРГ

Российский трубоукладчик «Фортуна» продолжил работы по укладке трубопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии. Об этом 23 мая сообщили представители оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями», — передает его слова немецкий телеканал RTL.

Трубы проложат на двухкилометровом участке исключительной экономической зоны Германии. Основанием для этого стало решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH), согласно которому в настоящее время в этом районе нет птиц, нуждающихся в защите, и нет необходимости ждать возобновления работ до конца мая.

Днем ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен вопреки санкциям со стороны США.

Вместе с тем специалист допустил возможность возникновения проблем с эксплуатацией газопровода, так как США и их европейские союзники выступают против российского газа.

21 мая США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток – 2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, среди которых и «Академик Черский», ведущий работы в датских водах, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

Власти Германии выступают за скорейшее завершение проекта. Как заявила 16 мая канцлер Германии Ангела Меркель, власти Германии поддержат строительство газопровода без внимания на американские санкции. Согласно информации, предоставленной министерством экономики страны, ФРГ испытывает острую необходимость в газе. Собственная добыча в государстве уменьшается при растущем спросе.

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков считает, что работы можно будет завершить в 2021 году, пишет «Газета.ру».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.