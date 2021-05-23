Число зараженных «черной плесенью» в Индии достигло около 9 тыс. человек

В Индии зафиксировано более 8,8 тыс. случаев грибкового заболевания мукормикоза, известного как «черная плесень». Об этом сообщил министр химической промышленности страны Садананда Говда.

«После детального анализа растущего числа случаев мукормикоза в различных штатах в общей сложности 23 680 флаконов «Амфотерицин-В» (противогрибковое средство. —Ред. ) были выделены сегодня всем штатам. Распределение было произведено на основе общего числа пациентов, которое составляет 8848 по всей стране», — написал министр в Twitter в субботу, 22 мая.

По его словам, самое большое число зараженных выявлено в штате Гуджарат, где обнаружили 2281 случай заболевания. Кроме того, случаи инфицирования зафиксированы в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.

21 мая сообщалось о 7250 зараженных мукормикозом в Индии. Также отмечалось, что в стране зафиксировано по меньшей мере 219 смертей, связанных с данным заболеванием.

Днем ранее индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии «черной плесени», которая чаще всего поражает переболевших COVID-19. Вспышку инфекции зафиксировали в Индии в начале мая.

Как объяснил «Известиям» заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николай Климко, заболевание распространяется не только на территории Индии, а встречается во всех странах, и Россия не исключение. Специалист предупредил, что в первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом.

В Роспотребнадзоре объясняли, что концентрация спор «черной плесени» высока в Индии из-за климатических условий — высокой температуры и влажности. Сама по себе она обычно не вызывает заболевания, однако провоцирует аллергию; как инфекция она проявляется в единичных случаях, подчеркнули эксперты.