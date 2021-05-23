Лавров рассказал об отношении к идее проведения саммита с США

Москва позитивно относится к идее проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы все уже сказали. Предложение нам сделано. Изучаем его. В целом относимся позитивно», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Министр иностранных дел России не стал комментировать информацию о том, что местом проведения саммита может стать Швейцария.

«Никогда не комментирую слухи. Вы думаете, что статьи не могут быть слухами? Чаще всего так и бывает», — заключил Лавров.

Байден предложил Путину провести «в ближайшие месяцы» саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров. Однако конкретных договоренностей о месте и дате встречи еще не было достигнуто.

12 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что правительство занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что Москва не отказывается от диалога с американской стороной, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.

Позднее он отмечал, что пока рано говорить о месте встречи Путина и Байдена, так как вопросы организации только прорабатываются. Он также поблагодарил страны, которые выразили готовность принять участие в организации саммита двух президентов.