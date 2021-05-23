Останки 50-летней давности нашли при ремонтных работах в Москве

Останки 50-летней давности были найдены в сквере в центре Москвы. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вчера вечером рабочие при проведении ремонтных работ нашли в сквере на Трехгорном Валу человеческий череп и две кости. Возраст останков примерно 50 лет», — говорится в сообщении.

По данному факту начата доследственная проверка.

Накануне стало известно о найденных в деревне Ольховка Ленинградской области останках солдат из братской могилы.

О находке в полицию заявила местная жительница, которая увидела нечто похожее на разрытые могилы, а затем и человеческие кости.