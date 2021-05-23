Путин встретится с Лукашенко в Сочи на следующей неделе
Президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко на следующей неделе в Сочи, сообщил 23 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Отмечается также, что в Сочи Путин проведет совещание по экономическим вопросам и военной тематике.
О планируемой встрече Путина и Лукашенко стало известно 9 мая, после их телефонного разговора.
Во время беседы лидеры обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и обсудили график запланированных на ближайшие месяцы совместных мероприятий.
Предыдущие переговоры Путина и Лукашенко прошли в Кремле 23 апреля. Президенты обсудили развитие кооперации и новых союзных программ.