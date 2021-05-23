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Путин встретится с Лукашенко в Сочи на следующей неделе

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Президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко на следующей неделе в Сочи, сообщил 23 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

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На встрече, которая продлилась до позднего вечера, президенты обсудили поставку вакцин и вопросы интеграции

Отмечается также, что в Сочи Путин проведет совещание по экономическим вопросам и военной тематике.

О планируемой встрече Путина и Лукашенко стало известно 9 мая, после их телефонного разговора.

Во время беседы лидеры обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и обсудили график запланированных на ближайшие месяцы совместных мероприятий.

Предыдущие переговоры Путина и Лукашенко прошли в Кремле 23 апреля. Президенты обсудили развитие кооперации и новых союзных программ.

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