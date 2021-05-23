Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Лавров рассказал об отношении к идее проведения саммита с США
Мир
В водах ФРГ продолжилась укладка «Северного потока – 2»
Политика
Песков заявил о наличии самых современных стратегических сил у России
Политика
В Совфеде отреагировали на условие Киева о поставках воды в Крым
Спорт
Россияне назвали самого любимого футболиста всех времен
Мир
Основателя NEXTA задержали в Минске после экстренной посадки самолета
Общество
Эксперты дали советы по выбору банковской карты для поездки за границу
Культура
Первая участница «Евровидения» от России раскритиковала итоги конкурса
Общество
Диетолог рассказала об идеальном продукте для улучшения пищеварения

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обмен мнениями по вопросу возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского продолжается. Об этом 23 мая заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Враг номер один: за что Зеленский преследует Медведчука
Оппозиционного лидера отправили под домашний арест

Представитель Кремля уточнил, что вопрос Крыма Россия готова обсуждать только в разрезе приграничного сотрудничества двух стран.

«Они говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества... Знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами. Если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Песков отметил, что в Конституции России указано, что говорить об отчуждении территорий РФ — это уголовное преступление.

«Предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место», — заключил Песков.

20 апреля президент Украины предложил встретиться с российским президентом «в любой точке» Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин спустя два дня заявил, что первостепенными задачами руководства Украины должны стать встречи с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе, а не переговоры с третьими странами, не участвующими в конфликте. По словам российского лидера, он готов принять Зеленского в Москве в любое удобное для него время, если украинский лидер намерен обсудить отношения России и Украины.

20 мая глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что согласование возможной встречи Зеленского с Путиным идет очень тяжело, Киев считает, что в рамках переговоров сторон должны обсуждаться вопросы Донбасса и Крыма.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021