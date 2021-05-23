Число погибших во время горного забега на северо-западе Китая увеличилось до 21

Число погибших во время 100-километрового горного забега на северо-западе Китая увеличилось до 21. Об этом 23 мая сообщает информагентство Xinhua.

Соревнование стартовало утром 22 мая в городе Байинь, однако соревнование пришлось остановить из-за обрушившегося на одном из этапов, проходящих в высокогорном районе, града, ледяного дождя и шквалистого ветра.

Всего в мероприятии приняли участие 172 человека.

Несколько человек пропали, на их поиски направили более 700 спасателей.

Из 151 участника забега восемь получили легкие ранения. Еще пяти людям потребовалась госпитализация, сообщили местные спасатели. Пострадавших эвакуировали.

По рассказам участников забега, уже в начале марафона у них возникло беспокойство, что при разминке им не удалось согреться, передает издание Sina.

Как отмечают местные СМИ со ссылкой на источник в метеобюро уезда Цзиньтай, где проходил забег, синоптики направили организаторам марафона специальный отчет с прогнозом минимальной и максимальной температур воздуха, порывов ветра. Но «детальной информации о транзите холодного фронта» там не было. Тем не менее метеорологи прогнозировали на эти дни ухудшение погоды, пишет «Газета.ру».

Среди погибших есть профессиональные спортсмены, сообщили китайские СМИ. По информации Sina, среди них — 31-летний бегун Лян Цзин, многократный победитель ультрамарафонов и рекордсмен, а также чемпион Паралимпийских игр АСЕАН Хуан Гуанцзюнь.

Мэр города Байинь Чжан Сюйчэнь назвал произошедшее несчастным случаем, причиной которого стало «внезапное изменение погодных условий». Он также сообщил, что для расследования произошедшего была сформирована спецгруппа.