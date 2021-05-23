Благотворительный фестиваль «Площадь добра» проходит в Твери

В тверском горсаду проходит фестиваль «Площадь добра», где представлены почти 20 некоммерческих организаций, волонтерских объединений и проектов.

Директор Фонда Твери Юлия Саранова отметила, что в 2020 году акции не было суждено состояться из-за пандемии. Однако это тяжелое время показало, как много людей нуждается в помощи, и дало мощный толчок развитию волонтерских инициатив в Тверской области.

Как пишут Тверские ведомости, информационная кампания «Помогать просто» красной линией проходит через весь фестиваль. Фонд Твери организовал гуманитарный сбор в пользу погорельцев Тверской области. Еще одна полезная инициатива фонда — сбор книг для сел.