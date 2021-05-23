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В Совфеде отреагировали на условие Киева о поставках воды в Крым

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Рабочие вопросы жизнеобеспечения Крыма решаются российским федеральным центром совместно с региональной властью, и в Киеве это прекрасно осознают. Об этом, 23 мая, заявила телеканалу RT cенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

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«Почему украинские власти упорно отказываются решать существующие на Украине проблемы и занимаются вопросами виртуального для них Крыма? Это тот вопрос, на который, думаю, в самое ближайшее время найдут ответ сами граждане Украины, которые приезжают отдыхать в мирный, цветущий Крым», — заявила Ковидити.

Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко 22 мая назвал одними из условий восстановления поставок воды на полуостров «демилитаризацию и деоккупацию» Крыма. Он выразил мнение, что воду на полуострове израсходовали российские военные, но не упомянул при этом меры, принятые Киевом по блокировке Северо-Крымского канала.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал «очередными бреднями» слова Николенко о возможном восстановлении водоснабжения Крыма после «деоккупации» полуострова. Он подчеркнул, что Крым останется с Россией, а Украина — с водой, «потому что родину не меняют ни на что».

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что условия, выдвинутые представителями киевской власти по возобновлению поставок воды по Северо-Крымскому каналу, являются возмутительными.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения в 2014 году Крыма с Россией водоснабжение было полностью прекращено Киевом в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, в ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя было переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.

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