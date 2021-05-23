Кириенко оценил важность платформы «Россия — страна возможностей»

Платформа «Россия — страна возможностей» помогла тысяче россиян реализовать себя. Об этом 23 мая заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на просветительском марафоне «Новое знание».

«Жизнь тысяч людей, которые смогли реализовать себя, поменялась в лучшую сторону. Это здорово, это крайне важная государственная задача, которую поставил президент, системно и последовательно реализуется», — рассказал Кириенко.

22 мая организации исполняется три года, и за это время уже более 5 млн человек приняли участие в ее проектах. Их участниками становятся граждане от 8 до 89 лет из всех регионов России и 132 стран.

За три года более 25 тыс. участников стали победителями и призерами проектов платформы и смогли получить новые возможности для самореализации, более 300 «лидеров России» были назначены на различные управленческие должности, добавил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

С 20 по 22 мая в России прошел марафон «Новое знание». В программе форума было более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов. Марафон призван стать современной платформой знаний, которая, опираясь на просветительский опыт и традиции Советского Союза, будет действовать как отправная точка для новых форматов работы общества.

Онлайн-трансляции марафона за время проведения события набрали 40 млн просмотров.