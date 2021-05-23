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Кириенко оценил важность платформы «Россия — страна возможностей»

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Платформа «Россия — страна возможностей» помогла тысяче россиян реализовать себя. Об этом 23 мая заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на просветительском марафоне «Новое знание».

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«Жизнь тысяч людей, которые смогли реализовать себя, поменялась в лучшую сторону. Это здорово, это крайне важная государственная задача, которую поставил президент, системно и последовательно реализуется», — рассказал Кириенко.

22 мая организации исполняется три года, и за это время уже более 5 млн человек приняли участие в ее проектах. Их участниками становятся граждане от 8 до 89 лет из всех регионов России и 132 стран.

За три года более 25 тыс. участников стали победителями и призерами проектов платформы и смогли получить новые возможности для самореализации, более 300 «лидеров России» были назначены на различные управленческие должности, добавил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

С 20 по 22 мая в России прошел марафон «Новое знание». В программе форума было более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов. Марафон призван стать современной платформой знаний, которая, опираясь на просветительский опыт и традиции Советского Союза, будет действовать как отправная точка для новых форматов работы общества.

Онлайн-трансляции марафона за время проведения события набрали 40 млн просмотров.

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