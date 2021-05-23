Врач рассказал о возможной опасности дыхательной гимнастики

Главный пульмонолог Москвы Андрей Белевский в воскресенье, 23 мая, рассказал о возможной опасности дыхательной гимнастики.

Специалист предупредил, что такого рода упражнения не должны становиться поводом для отказа от посещения врачей.

«Дыхательная гимнастика полезна, если не верить в нее слишком сильно. Нельзя, веря в упражнения, игнорировать походы к врачу. В таком случае она может навредить», — отметил Белевский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее, 21 апреля, реабилитолог, инструктор по йоге Дмитрий Сандул рассказал о несложной дыхательной гимнастике, которая поможет лучше снабжать организм кислородом и укрепит здоровье.

Кроме того, по его мнению, дыхательная гимнастика может помочь восстановить легкие после коронавируса. Для этого можно использовать пранаяму — технику дыхания, которая широко известна в практике йоги.