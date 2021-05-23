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Врач рассказал о возможной опасности дыхательной гимнастики

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Главный пульмонолог Москвы Андрей Белевский в воскресенье, 23 мая, рассказал о возможной опасности дыхательной гимнастики.

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Специалист предупредил, что такого рода упражнения не должны становиться поводом для отказа от посещения врачей.

«Дыхательная гимнастика полезна, если не верить в нее слишком сильно. Нельзя, веря в упражнения, игнорировать походы к врачу. В таком случае она может навредить», — отметил Белевский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее, 21 апреля, реабилитолог, инструктор по йоге Дмитрий Сандул рассказал о несложной дыхательной гимнастике, которая поможет лучше снабжать организм кислородом и укрепит здоровье.

Кроме того, по его мнению, дыхательная гимнастика может помочь восстановить легкие после коронавируса. Для этого можно использовать пранаяму — технику дыхания, которая широко известна в практике йоги.

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