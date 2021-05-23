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Автомобиль наехал на пешеходов в Калужской области

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В субботу, 22 мая, в Козельском районе Калужской области произошла дорожная авария, в которой пострадали люди.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, авария случилось на 12-м км трассы Сосенский — Шепелево. Около 22 часов о ней сообщили спасателям. Автомобиль сбил пешеходов, подробности о состоянии которых не уточняются. На месте происшествия работали спасатели МЧС и патруль ГИБДД, пишет газета «Весть».

Как стало известно 21 мая, несовершеннолетний водитель в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил пожилую женщину в Тульской области. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

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