Эксперты дали советы по выбору банковской карты для поездки за границу

При поездке за рубеж с собой лучше всего брать банковскую карту, которая привязана к валюте, использующейся в данной стране. Об этом в воскресенье, 23 мая, рассказали «РИА Новости» эксперты финансовой отрасли.

«В путешествие с собой лучше всего брать карту, которую можно привязать к валюте страны. Оплата в таком случае пройдет сразу со счета в евро по курсу банка без лишних конвертаций», — заявила начальник управления пассивных операций и пакетов услуг БКС банка Ольга Козлова.

Специалист предостерегла, что при оплате покупок рублевой картой в стране, где валюта отличается от евро или доллара, граждане могут столкнуться с двойной конвертацией и потерять много денег.

По словам аналитика из группы компаний «Финам» Алексея Коренева, перед поездкой за границу лучше заранее перевести часть денежных средств со своего рублевого счета на валютный, в этом случае удастся не потерять свои сбережения на конвертации.

«Большинство российских банков эмитируют карты, предусматривающие и рублевые, и валютные расчеты», — заключил эксперт.

21 мая стало известно, что с 2022 года сразу в четырех банках станет доступна функция по снятию наличных денег с чужой карты в банкомате. Новая система позволит сгенерировать QR-код в мобильном приложении на получение определенной суммы, переслать знакомому в любом мессенджере, а получатель сможет забрать средства в любом банкомате организации, даже не являясь клиентом банка.