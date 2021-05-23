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Число просмотров онлайн-трансляции марафона «Новое знание» составило 40 млн

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Онлайн-трансляции марафона «Новое знание» за всё время проведения события набрали 40 млн просмотров. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщили организаторы мероприятия.

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Накануне первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подвел итоги трехдневного марафона «Новое знание». По его словам, изначально организаторы ставили цель собрать 5 млн просмотров на марафоне, однако за три дня работы мероприятие в разы превысило эти показатели.

Кириенко отметил, что марафон вызвал большой интерес со стороны участников, спикеров, а также пользователей интернета. Он рассказал, что выступающие также отметили высокий уровень аудитории. По словам заместителя руководителя администрации президента, слушатели задавали содержательные и умные вопросы.

Марафон «Новое знание» стартовал 20 мая и прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. В программе форума было более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

На мероприятии выступили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, американский предприниматель Илон Маск, глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и многие другие.

21 апреля, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил об актуальности перезапуска общества «Знание».

Отмечалось, что марафон станет современной платформой знаний, которая, опираясь на просветительский опыт и традиции Советского Союза, будет действовать как отправная точка для новых форматов работы общества.

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