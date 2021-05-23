Эксперт объяснил нестабильность биткоина эмоциями криптоэнтузиастов

Колебания курса биткоина связаны с громкими новостями и настроениями спекулянтов. Такое мнение 23 мая выразил президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.

«Волатильность, которая присуща криптоактивам, является их особенностью, потому что цена на них определяется прежде всего настроением криптоэнтузиастов, которое может быть подстегнуто отдельными влиятельными персонами», — цитирует его «РИА Новости».

По словам специалиста, нет смысла связывать изменения курса биткоина с фондовым и валютным рынком, потому что на рынке криптовалют царит эмоциональная атмосфера. К примеру, пояснил эксперт, курс биткоина вырос после решения Илона Маска и компании Tesla инвестировать в криптовалюту.

Ранее, в апреле, стоимость биткоина установила новый исторический максимум в $62,7 тыс. Это произошло после того, как компания Илона Маска Tesla сообщила об инвестициях в размере $1,5 млрд в данную криптовалюту.

13 мая Илон Маск написал у себя в Twitter, что Tesla приостанавливает прием криптовалюты биткоин как средства оплаты из-за неэкологичного способа ее получения.

На фоне заявления предпринимателя стоимость биткоина на криптобирже Binance падала до 11-недельного минимума — $46 тыс. Рыночная капитализация биткоина опустилась ниже $1 трлн.

На следующий день Маск заявил, что включился в развитие криптовалюты Dogecoin, назвав ее «потенциально многообещающим проектом».

По словам финансового аналитика и трейдера Артема Звездина, Илон Маск злоупотребляет доверием своей аудитории и инвесторов. По его мнению, комиссии по ценным бумагам и биржам США давно следует обратить внимание на действия Илона Маска.