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Пыльная буря возникла в Ульяновской области

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Сильный порыв ветра 22 мая спровоцировал настоящее стихийное бедствие на дорогах в Чердаклинском районе Ульяновской области. Это было похоже на пыльную бурю.

По информации минприроды региона, возле поселков Озерки, Малаевка, Большой Уренбаш сильный порыв ветра поднимал в воздух песок и пыль, передает ulpravda.ru.

«Это не дым от возгорания, это ветер с песком и пылью», — подчеркнули в ведомстве. Такая обстановка возможна и в других районах области.

19 мая на Астрахань обрушилась мощная песчаная буря, после чего она перекинулась на Дагестан. Изначально пылевое облако пришло из Калмыкии. Температура воздуха в ряде районов Дагестана достигла +35 градусов, началось смещение воздушных масс, что подпитало песчаную бурю.

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