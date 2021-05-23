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Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Карпова с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Текст поздравительной телеграммы опубликован 23 мая на сайте Кремля.

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«Один из выдающихся представителей отечественной и мировой шахматной элиты, Вы добились блестящих успехов в этом поистине уникальном виде спорта, стали обладателем самых почетных наград и титулов», — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что профессионализм и ответственная гражданская позиция Карпова сегодня в полной мере востребованы в значимой общественной, законотворческой деятельности.

Он пожелал шахматисту здоровья и всего наилучшего.

23 мая международному гроссмейстеру Анатолию Карпову исполняется 70 лет. Он является заслуженным мастером спорта СССР, трехкратным чемпионом мира по шахматам среди мужчин, трехкратным чемпионом мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ), двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР и трехкратным чемпионом Советского Союза. Обладатель девяти шахматных «Оскаров».

За спортивные достижения и вклад в общественную и законотворческую деятельность Карпов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, орденом Дружбы, орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

Более 50 сыгранных им партий были признаны лучшими партиями года или красивейшими партиями шахматных состязаний.

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