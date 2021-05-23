Эксперт предупредил о неизбежной утечке биометрических данных

Утечка биометрических данных неизбежна, поэтому их использование должно быть в качестве дополнительного, а не основного фактора защиты. Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин.

«Требования к защите такой [биометрической] информации должны быть максимальными. Абсолютно любые данные сегодня могут быть украдены, и утечка биометрической информации — это уже не вопрос возможностей, а лишь дело времени», — сказал Лямин в беседе с «РИА Новости».

Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов добавил, что если соблюдены все меры безопасности, то любые биометрические данные хранятся в виде числового кода, который получается в результате анализа этих данных по определенным алгоритмам.

«Крупные организации очень ответственно подходят к их защите, но даже в случае утечки этот код не позволит злоумышленникам проводить какие-либо операции. В такой ситуации организации необходимо будет сменить алгоритм создания этого кода и заново собрать необходимые данные у пользователей», — сообщил Голованов.

18 мая замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что властям следует обеспечить безопасность персональных данных при работе банковских клиентов через удаленные каналы связи, поскольку компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти.