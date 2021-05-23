Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России за сутки выявили 8951 случай COVID-19
Мир
Число погибших в китайском марафоне увеличилось до 21
Туризм
Чернышенко оценил потенциал экотуризма в России
Общество
Собянин заявил о достойной борьбе с пандемией COVID-19 в Москве
Общество
В Крыму назвали возмутительными условия Киева по поставкам воды
Общество
Психиатр рассказал о способе распознать признаки гипноза по телефону
Общество
Эксперт предупредил о неизбежной утечке биометрических данных
Мир
Глава Пентагона рассказал об угрозах терроризма и кибероружия в США
Общество
Диетолог рассказала об идеальном продукте для улучшения пищеварения

Эксперт предупредил о неизбежной утечке биометрических данных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утечка биометрических данных неизбежна, поэтому их использование должно быть в качестве дополнительного, а не основного фактора защиты. Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин.

Вот кто-то в профиль и анфас: могут ли мошенники воспользоваться чужой биометрией
Кому дадут кредит по записи голоса или фотографии

«Требования к защите такой [биометрической] информации должны быть максимальными. Абсолютно любые данные сегодня могут быть украдены, и утечка биометрической информации — это уже не вопрос возможностей, а лишь дело времени», — сказал Лямин в беседе с «РИА Новости».

Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов добавил, что если соблюдены все меры безопасности, то любые биометрические данные хранятся в виде числового кода, который получается в результате анализа этих данных по определенным алгоритмам.

«Крупные организации очень ответственно подходят к их защите, но даже в случае утечки этот код не позволит злоумышленникам проводить какие-либо операции. В такой ситуации организации необходимо будет сменить алгоритм создания этого кода и заново собрать необходимые данные у пользователей», — сообщил Голованов.

18 мая замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что властям следует обеспечить безопасность персональных данных при работе банковских клиентов через удаленные каналы связи, поскольку компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021