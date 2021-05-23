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Психотерапевт рассказала о программирующих на бедность привычках

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У человека есть внутренний голос, который убеждает не искать нового и лучшего, а оставаться в привычной, пусть и неудовлетворительной обстановке. Об этом в воскресенье, 23 мая, рассказала психотерапевт Анна Стори.

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«Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней, и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе», — заявила Стори в беседе с агентством «Прайм»

По ее словам, «внутренний критик» — это ранняя примитивная защита человека, которую он выстраивает с самого рождения с целью выживания в непростом мире взрослых.

«Проблема в том, что, когда мы сами становимся взрослыми, эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и сильно портить нам жизнь», — отметила психолог.

Стори добавила, что исходя из этого «внутреннего голоса», у многих людей формируются привычки, программирующие на бедность. К ним относятся привычки жалеть себя, на всем экономить, паниковать, когда закачиваются деньги, пишет «Газета.ру».

19 апреля в распоряжении «Известий» оказалось исследование, согласно которому в России 23% профессионалов находятся в процессе выгорания и не знают, как справиться с этой проблемой.

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