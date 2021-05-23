Чернышенко оценил потенциал экотуризма в России

У России есть потенциал для того, чтобы стать страной-лидером в области экологического туризма. Об этом 23 мая заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В России — самая большая в мире площадь особо охраняемых природных территорий, и, конечно, она имеет огромный потенциал для развития экотуризма с тем, чтобы стать страной-лидером в этом направлении», — сказал он в ходе совещания, посвященного развитию туристического потенциала Камчатского края.

Он отметил, что в России порядка 12 тыс. территорий имеют статус охраняемых — они занимают почти 12% площади страны, и важно сохранить баланс между сохранением их природы и организацией доступного туризма.

Чернышенко по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина находится на Камчатке с рабочим визитом, члены правительственной делегации посетили Долину гейзеров, вулканы Узон и Карымский.

Ранее, 20 мая, в администрации Кроноцкого заповедника, где находится Долина гейзеров, сообщили, что это место ежегодно посещают около 5,5 тыс. путешественников. При этом добраться до нее можно только вертолетом.

Там предупредили о необходимости аккуратной проработки вопроса о туристической нагрузке заповедника, так как это может привести к деградации экосистемы, изменению поведения диких животных и угрозе жизни самих туристов, например сходу селевых потоков.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, в свою очередь, рассказал о проработке методов по развитию туризма в заповедных зонах полуострова.