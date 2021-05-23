В Китае национальный рекордсмен оказался в числе жертв ультрамарафона

Китайский спортсмен Лян Цзин оказался среди погибших во время ультрамарафона в северо-западной китайской провинции Ганьсу. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил портал Sina.

Отмечается, что первые несколько часов спортсмена считали пропавшим без вести. Он, как и многие другие участники марафона, которые столкнулись с непогодой, мог укрыться от нее на одном из участков трасс. Однако позже данная версия не подтвердилась, спасатели, отправившиеся на поиски Цзина, нашли его мертвым.

«Профессионалы всегда убегают дальше, а также в более высокие и холодные участки маршрута, что делает сложным их спуск и поисково-спасательные операции», — объяснил один из участников забега.

Помимо Лян Цзина, при прохождении ультрамарафонского маршрута погибли еще 20 человек. В большинстве случаев спортсмены умирали из-за переохлаждения, отметили в издании.

Лян Цзин был неоднократным победителем ультрамарафонов и других забегов в Китае, а также поставил два национальных рекорда на преодоление дистанции в 149,51 км (2014 год) и 151,2 км (2018 год).

Ранее в этот день стало известно, что число погибших в китайском 100-километровом марафоне увеличилось до 21. Восемь человек получили ранения.