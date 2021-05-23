Психиатр рассказал о способе распознать признаки гипноза по телефону

Основным признаком гипноза по телефону является сильно сфокусированное внимание на голосе гипнотизера-мошенника и подчинение командам злоумышленника. Об этом в воскресенье, 23 мая, рассказал доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев.

«При этом в состоянии гипноза происходит сужение сознания, отсутствует восприятие собственного тела, а в случае более глубокого воздействия человек даже перестает даже воспринимать окружающую среду», — заявил Салынцев агентству «Прайм».

По его словам, при фокусировке внимания у гипнотизера и гипнотика формируется речевая связь, через которую и происходит выполнение всех приказов-команд. Подобному влиянию подвержены лица «мыслительного и художественного склада», добавил специалист.

«Чтобы не стать жертвой гипнотизера, стоит заранее думать, с кем и как вести разговор», — заключил Салынцев.

В феврале официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что за последние полгода телефонные мошенники с помощью преступных схем по обману людей похитили у жителей России свыше 6,7 млн рублей.