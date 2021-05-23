У автора съемок штурма Капитолия конфисковали $90 тыс.

Минюст США конфисковал $90 тыс. у автора видео штурма Капитолия. Мужчина продал эти кадры нескольким новостным агентствам, передает телеканал «Известия». Американская прокуратура выдвинула против Джона Салливана уголовные обвинения. В ведомстве указали, что представившийся журналистом активист проник в здание конгресса незаконно. Салливан — республиканец и сторонник Дональда Трампа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.