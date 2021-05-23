В России за сутки выявили 8 951 случай COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 8 951 случай коронавируса. Об этом 23 мая заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России выявлен 8 951 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 297 человек», — следует из сообщения.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (2924), Санкт-Петербурге (842).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 001 505 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 118 482 летальных исхода, выздоровели 4 617 762 человека.

21 мая в Минздраве России указали на сохранение напряженной ситуации с COVID-19 в стране. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, все силы необходимо направить на вакцинацию населения. Особенно необходимо уделить внимание обеспечению вакцинации людей из групп риска, которых направляют на санаторно-курортное лечение.

За день до этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на вакцинацию населения от коронавируса в этом году дополнительно будет выделено 26 млрд рублей. Он подчеркнул, что добровольная бесплатная вакцинация будет продолжаться до формирования коллективного иммунитета. В связи с этим правительство предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

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