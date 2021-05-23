Врач объяснила резкую тягу к сладкому или соленому

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная 23 мая рассказала, с чем связано желание съесть что-то сладкое или соленое.

«Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, это гормон настроения. Ничего особенного здесь нет, и искать заболевание здесь нет никакого смысла, если это от случая к случаю, разово», — пояснила врач в интервью радио Sputnik.

Что касается тяги к соленому, то, по словам диетолога, надо обратить внимание, насколько часто возникает подобное желание. Возможно, организму не хватает хлора, поскольку многие люди ограничивают количество соли в своем рационе.

Если, как отметила гастроэнтеролог, такая потребность возникает постоянно, а количество потребляемой в пищу соли увеличивается, то стоит задуматься о наличии серьезного заболевания.

«Как правило, это заболевания надпочечников, но такие случаи бывают довольно редко», — заключила Бережная.

20 мая главный врач медицинского центра Московского физико-технического института (МФТИ) Алексей Чуршин сообщил, что соленые орехи и фисташки помогают организму лучше справляться с жарой.