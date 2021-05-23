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Недавно обнаруженная звезда стала ярче в 50 раз за два месяца

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Звезда N Cas 2021, обнаруженная в созвездии Кассиопея японским астрономом, стала ярче в 50 раз за последние два месяца. Об этом сообщил 23 мая телеканал NHK.

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В марте звезду нашел японец Юдзи Накамура. Уже к началу мая ее яркость возросла настолько, что ее стало возможно увидеть без помощи телескопа. Отмечается, что звезды редко становятся всё более яркими на протяжении нескольких месяцев. Теперь объект является одной из самых ярких звезд в Северном полушарии неба.

Как уточняет телеканал, ежегодно ученые обнаруживают менее 20 новых звезд, большинство из них темнеют после того, как становятся ярче в течение нескольких дней.

Анализ, проведенный Национальной астрономической обсерваторией Японии, позволяет предположить, что на поверхности обнаруженной звезды произошел взрыв.

Ранее, 14 мая, в образцах океанической коры ученые обнаружили изотопы плутония и железа, которые не встречаются в земных условиях.

По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что поверхности Земли периодически достигают потоки вещества, которое было выброшено при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных звезд.

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