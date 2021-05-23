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Число погибших в китайском марафоне увеличилось до 21

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Число погибших в китайском 100-километровом марафоне увеличилось о 21, об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает Xinhua.

Ранее в этот день в китайском городе Байинь должен был состояться марафон в высокогорном районе, однако в связи с начавшимся градом и ледяным ливнем гонку пришлось остановить.

Уточняется, что из 151 участника забега, которым не потребовалась медицинская помощь, восемь получили легкие ранения. Еще пяти людям потребовалась госпитализация.

В совокупности в забеге приняли участие 172 человека.

Местные власти отправили на поиск пропавших более 700 спасателей. Поисково-спасательные работы усложняет рельеф местности.

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