Синоптики рассказали о погоде в Москве на 23 мая

Облачная нежаркая погода с кратковременными дождями ждет жителей столичного региона в воскресенье, 23 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве воздух прогреется до 19-21 градуса выше нуля, ночью может похолодать до 9 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем термометры покажут от плюс 17 до плюс 22 градусов. В ночь на понедельник температура опустится до 6 градусов тепла.

Ранее, 22 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве будет умеренно тепло, без дождей.