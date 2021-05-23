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Американский репортер рассказала об увольнении из-за позиции о Палестине

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Репортер Эмили Уайлдер сообщила о том, что была уволена из агентства Associated Press за поддержку Палестины. Об этом журналистка рассказала в беседе с газетой The Guardian.

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По словам Уайлдер, причиной увольнения стало нарушение политики агентства по ведения сотрудниками личных социальных сетей. Эту информацию подтвердил и представитель Assosiated Press. При этом в информагентстве не уточнили, какие именно публикации журналистки в Twitter вызвали недовольство руководства.

«Я открыто говорила с моими редакторами, и они заверили меня, что я не столкнусь с наказанием за прежнюю активистскую деятельность... менее чем через 48 часов меня уволили из Аssociated Press», — поделилась Уайлдер у себя на странице в Twitter.

Уайлдер рассказала, что, будучи студенткой Стэнфордского университета, она активно защищала права палестинцев. В ответ на это, по словам журналистки, сторонники Республиканской партии США запустили кампанию, чтобы ее дискредитировать.

Репортер также рассказал о получении в свой адрес множества сексистских, антисемитских и расистских оскорблений.

Отмечается, что профсоюз Media Guild начал расследование обстоятельств увольнения.

Ранее, 7 мая, стало известно, что вице-премьер Чехии Ян Гамачек распорядился уволить Мартина Нетолицкого, члена наблюдательного совета государственного предприятия «Чешская почта», из-за его заявления о том, что чешский премьер-министр делился планами о посещении России и вакцинации отечественным препаратом «Спутник V».

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