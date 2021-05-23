В Японии выявили нехватку врачей для обеспечения вакцинации

Муниципалитеты Японии испытывают нехватку врачей для завершения правительственной программы, согласно которой к июлю текущего года вакцинация пожилого населения от коронавируса должна быть завершена. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на данные проведенного исследования.

Исследование проводилось в городах, где кампания по вакцинации населения проходит не только в больницах, но и в зданиях школ и общественных учреждениях. Так, власти Иокогамы, в которой проживают 3,7 млн человек, сообщили о недостатке врачей. То же самое заявили в префектурах Хоккайдо, Окинава, Мацуяма и Оцу.

Вместе с тем, власти Токио, Нагои еще 28 городов заявили о достаточном числе врачей для выполнения иммунизации жителей, согласно заданным властями темпам.

В указанных городах вакцинацию производят в специально оборудованных пунктах, в то время как в остальной части Японии прививки делают в местных медицинских учреждениях.

Как уточняется в материале, вакцинация в Японии началась в середине февраля текущего года. На данный момент полная иммунизация была завершена у 2,3 млн медицинских работников из 4,8 млн.

Ранее, 17 мая, на фоне распространения коронавируса в Японии 43% населения страны выступило за отмену Олимпиады в Токио, что является рекордным числом. Еще 40% поддержали решение повторно отложить мероприятие, и 14% проголосовали за решение провести спортивные игры.