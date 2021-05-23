Байден рассказал о планах встретиться с семьей Флойда

Президент США Джо Байден пригласил семью погибшего после задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Белый дом. Встреча приурочена к годовщине смерти мужчины. Планируется, что американский лидер вышлет за родными погибшего самолет, сообщает телеканал «Известия».

К годовщине гибели афроамериканца в США ожидается принятие закона имени Флойда «О справедливой полиции».

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