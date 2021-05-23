Военные США провели учения в Боснии и Герцеговине

Учения сил НАТО прошли в Боснии и Герцеговине. По словам представителей США, цель маневров — укрепление партнерских связей с Балканами. В маневрах участвовали 1200 бойцов, из них 700 из США, а также несколько вертолетов Black Hawk, сообщает телеканал «Известия».

Республика с 2010 года стремится стать членом альянса. Многие условия для приема в организацию страна выполнила, однако она является таким же кандидатом в НАТО, как Грузия и Украина.

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