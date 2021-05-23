У продавшего видео беспорядков в Капитолии активиста изъяли $90 тыс.

Власти Соединенных Штатов конфисковали около $90 тыс. у Джона Эрла Салливана, который продал СМИ видеозапись с гибелью женщины во время беспорядков в здании Капитолия 6 января текущего года. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.

В отношении него выдвинуты обвинения уголовного характера в проникновении в здание Капитолия и участие в беспорядках. Кроме того, активист обвиняется в незаконном хранении оружия.

Согласно судебным материалам, Салливан представлялся «независимым журналистом», который освещал штурм Капитолия, однако на самом деле призывал людей участвовать в беспорядках и сжечь здание.

По данным Reuters, Салливан записал видео столкновений протестующих и полиции неподалеку от зала заседаний палаты представителей. В этот момент смертельное ранение получила сторонница экс-президента США Эшли Бэббит, в которую выстрелил полицейский.

По информации прокуратуры, Салливан продал это видео нескольким новостным агентствам и в сумме заработал $90 тыс.

Уточняется, что в нападении на здание Капитолия обвиняются более 440 человек.

Ранее, 21 мая, стало известно о том, что суд в США постановил провести психологическую экспертизу штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Чансли, более известного как «викинг» или «шаман».

6 января сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.