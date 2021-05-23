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Американский актер Вин Дизель признался в любви к России

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Американский актер Вин Дизель заявил, что любит Россию, и пообещал снять новую часть фильма «Форсаж» в Москве. Об этом он рассказал в интервью kp.ru

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«Все меня спрашивают, почему я так люблю Россию. Отвечаю: с моими партнерами по фильму Полом Уокером и Мишель Родригес я разделил столько великолепных моментов в Москве, что странно было бы мне ее не любить!» — пояснил Дизель.

Кроме того, он отметил, что еще во время предыдущих визитов в столицу России обдумывал возможность снять в городе новые части франшизы. И, по его словам, от этой идеи он не отказался, поскольку участвует в «Форсажах» не только как актер, но и в качестве продюсера.

Дизель добавил, что его вдохновляют широкие дороги и «прекрасная архитектура» Москвы, и он представляет, как «круто» выглядел бы «Форсаж» на улицах российской столицы.

Финальная часть боевика «Форсаж» вышла в кинопрокат в России на месяц раньше, чем в США.

Премьера фильма для российского зрителя состоялась 20 мая, что на пять недель опередило выпуск фильма в Штатах, запланированный на 25 июня. Дата выхода на экраны в домашнем регионе была изменена, исходя из общего положения дел на рынке кинопроката в США.

О третьем переносе премьеры американская студия Universal Pictures сообщила 4 марта. Причиной была названа вероятность, что показ картины может не окупиться из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. Создатели вложили в ленту $200 млн, и для получения прибыли необходимо, чтобы зрители по всему миру скупали билеты.

В Universal рассматривали несколько вариантов в качестве даты выпуска фильма, не исключали даже 2022 год. Между тем было принято решение откладывать дату релиза постепенно, учитывая начало вакцинации в США.

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