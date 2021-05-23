NI назвал встречу в Лаврова и Блинкена в Рейкьявике кошмаром для Украины

Состоявшаяся в Рейкьявике первая встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала настоящим кошмаром для Украины. Такое мнение высказал обозреватель американского издания The National Interest Марк Эпископос.

По его мнению, усилия президента США Джо Байдена по стабилизации отношений с Россией подрывают геополитические позиции Киева.

Автор напомнил, что встреча в Рейкьявике с Лавровым состоялась вскоре после визита Блинкена в Киев. Тогда, как отмечает Эпископос, президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось добиться ощутимых уступок или обязательств со стороны США, хотя Киев пытался продавить изменения в Минских соглашениях или вопрос о вступлении государства в НАТО.

В материале подчеркивается, что на Украине остались недовольны реакцией западных стран на концентрацию российских войск у границ, упоминалось даже «бездействие Вашингтона» и «еще одно предательство Украины».

«Продолжающиеся попытки Киева использовать давление Запада на Россию вызывают растущее сопротивление в западноевропейских столицах от Парижа до Берлина», — говорится в статье.

Обозреватель подчеркнул, что действия новой американской администрации расцениваются в Киеве как удар по перспективе создания «единого западного фронта» для сдерживания РФ.

21 мая директор Вашингтонского института перспективных российских исследований им. Джорджа Кеннана Мэтью Рожански сообщил о том, что встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена стала свидетельством взаимного настроя России и Соединенных Штатов на продуктивный диалог на основе общих интересов, в перечень которых входят Афганистан, стратегическая мобильность и ядерные программы Ирана и КНДР. Эксперт уточнил, что еще больше значимости встрече Лаврова и Блинкена добавляет вопрос организации возможного саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Первая встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошла в Рейкьявике в ночь на четверг, 20 мая мск, и продолжалась почти два часа. Лавров в ходе встречи заявил о необходимости разобраться в двусторонних отношениях. На это глава Госдепа ответил, что стабильные и предсказуемые отношения между державами пойдут на пользу всему миру.

Лавров также подчеркнул, что Россия готова «разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США», в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.