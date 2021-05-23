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NI назвал встречу в Лаврова и Блинкена в Рейкьявике кошмаром для Украины

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Состоявшаяся в Рейкьявике первая встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала настоящим кошмаром для Украины. Такое мнение высказал обозреватель американского издания The National Interest Марк Эпископос.

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По его мнению, усилия президента США Джо Байдена по стабилизации отношений с Россией подрывают геополитические позиции Киева.

Автор напомнил, что встреча в Рейкьявике с Лавровым состоялась вскоре после визита Блинкена в Киев. Тогда, как отмечает Эпископос, президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось добиться ощутимых уступок или обязательств со стороны США, хотя Киев пытался продавить изменения в Минских соглашениях или вопрос о вступлении государства в НАТО.

В материале подчеркивается, что на Украине остались недовольны реакцией западных стран на концентрацию российских войск у границ, упоминалось даже «бездействие Вашингтона» и «еще одно предательство Украины».

«Продолжающиеся попытки Киева использовать давление Запада на Россию вызывают растущее сопротивление в западноевропейских столицах от Парижа до Берлина», — говорится в статье.

Обозреватель подчеркнул, что действия новой американской администрации расцениваются в Киеве как удар по перспективе создания «единого западного фронта» для сдерживания РФ.

21 мая директор Вашингтонского института перспективных российских исследований им. Джорджа Кеннана Мэтью Рожански сообщил о том, что встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена стала свидетельством взаимного настроя России и Соединенных Штатов на продуктивный диалог на основе общих интересов, в перечень которых входят Афганистан, стратегическая мобильность и ядерные программы Ирана и КНДР. Эксперт уточнил, что еще больше значимости встрече Лаврова и Блинкена добавляет вопрос организации возможного саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Первая встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошла в Рейкьявике в ночь на четверг, 20 мая мск, и продолжалась почти два часа. Лавров в ходе встречи заявил о необходимости разобраться в двусторонних отношениях. На это глава Госдепа ответил, что стабильные и предсказуемые отношения между державами пойдут на пользу всему миру.

Лавров также подчеркнул, что Россия готова «разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США», в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.

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