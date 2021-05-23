Эксперт назвала признаки прекращения деятельности банка

Неправдоподобно высокие процентные ставки по вкладам и счетам, предлагаемые банком, а также существенное ухудшение позиции финансовой организации в кредитном рейтинге могут свидетельствовать о ближайшем прекращение деятельности банка. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявила ведущий юрисконсульт «КСК групп» Ирина Михеева.

По мнению эксперта, падение позиции банка в кредитном рейтинге указывает на то, что у банка есть проблемы с основными финансовыми показателями.

По словам эксперта, также необходимо следить за финансовыми показателями банка, которые размещены на сайте ЦБ в разделе «Справочник по кредитным организациям». За несоблюдение нормативов у банка отзывают лицензию.

«Любые проблемы с выдачей наличных денежных средств в банкомате или кассе банка, а также задержки в проведении платежей — явный признак финансовых проблем у банка», — предупреждает Михеева.

Если банк публиковал раньше рейтинг и вдруг резко перестал это делать, то это может означать, что он не хочет афишировать упавший рейтинг, подчеркнула эксперт.

Кроме того, стоит остерегаться неправдоподобно высоких процентных ставок по вкладам и счетам. Это, по словам специалиста, означает, что он любыми способами хочет привлечь деньги вкладчиков. Должно насторожить, если процент отличается от ставки ведущих кредитных организаций, а также если это «сопровождается еще и аттракционом неслыханной щедрости в виде дорогих подарков», подчеркнула юристконсульт.

Понять, что ставка завышена, можно путем сравнения со средним значением ставки, которые предлагает Центробанк. На апрель 2021 года — это 4,71%. Если процент больше 8% — это уже подозрительно.

21 мая Центральный банк России принял решение с 1 августа ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первым взносом. В ЦБ отметили, что повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления заемщикам кредитов с низким первоначальным взносом, а также обеспечит устойчивость финансовых организаций к потенциальным стрессовым сценариям.